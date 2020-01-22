郭台銘：武漢疫情應有驚無險 鴻海不會缺料斷料

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海創辦人郭台銘今天表示，武漢肺炎疫情應該是有驚無險，集團有經驗有應變能力，若台幹9成不回去中國大陸，生產都可以運作，鴻海不會有斷料缺料的問題。

鴻海今天在南港展覽館舉行年度愛心嘉年華活動，活動從9時50分正式開始，熱鬧進行到下午3時50分時，鴻海創辦人郭台銘、鴻海董事長劉揚偉以及副董事長李傑接受媒體採訪。

談到目前各界關注的武漢肺炎疫情，郭台銘表示，傳染性非常快，要觀察是否影響經濟，鴻海集團有經驗處理、有應變能力。

對於春節過後台幹是否返回駐地，郭台銘表示，目前駐地武漢的同仁們已經隔離在家，集團內部正在討論春節後是不是要讓同仁返回駐地。

他指出，就算集團台幹同仁90%不回中國大陸，有信心把握中國大陸幹部本地化、年輕化，可以順利接手。

郭台銘指出，若台幹不回去中國大陸，用視訊系統也不會造成客戶影響，不會有斷料缺料的問題，集團已經對幹部提供必要的防疫措施。他強調，台幹9成不回去，生產可以運作。

對於武漢疫苗，郭台銘說對中國大陸政府要有信心，因為中國大陸政府執行力強，目前狀況已經控制住，未來發展應該會有驚無險。

談到鴻海擴大照顧員工育兒到6歲、每月獎勵金新台幣1.5萬元，郭台銘說可追溯到今年1月1日生效，因為少子化是嚴重的國安問題，他也跟民眾黨不分區立委當選人蔡璧如提過，也跟國民黨幾個立委交換意見。

他指出，各黨派在立法院可以通過福國利民的法案，期盼明年或後年預算可以編列，催生相關政策。

談到美中貿易戰進展，郭台銘預估第二階段以科技協議為主。

談到總統大選後局勢，郭台銘表示，選舉過程靠政治議題，選後應該是經濟的議題，今年將是科技的分水嶺，他認為台灣必須要科技升級，經濟要走出自己的一條路。郭台銘透露，他下一階段想要推動新台幣100億元身障基金保險。

中央社記者問及對於蔡英文總統日前接受外媒專訪的看法，郭台銘回應表示，他之前講過一系列的問題，先前預測問題目前看來，8成到9成都實現，未來他會責成工作人員整理他參與國民黨總統初選期間講過的話，包括兩岸的論述在內，與現今發生的事件對照。（編輯：黃國倫）1090122