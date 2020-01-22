武漢肺炎延燒 壽險業者：住院醫療險可理賠

（中央社記者劉姵呈台北22日電）武漢肺炎疫情持續延燒，台灣出現首例確診個案。金管會今天表示，已督促壽險業若確診者在承保範圍內應快速理賠；若列為除外責任，應採取其他從寬方式處理。業者也指出，住院醫療險皆可理賠。

武漢肺炎在中國確診病例已突破400例，並釀9人死亡。中央流行疫情指揮中心21日晚間也宣布，1名台灣女性返台時主動通報並確診武漢肺炎。

金融監督管理委員會今天表示，衛生福利部疾病管制署已公告中國武漢地區發生的「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情為第五類法定傳染病，1月23日至29日時值春節7天連續假期，已督導保險業啟動因應法定傳染病相關應變措施。

金管會指出，如果保戶未來因疾病就醫所生的相關醫療費用，在保單條款約定的承保範圍內，保險業應依保單條款約定給付保險金，但如果為保單條款約定的除外不保項目，保險業將啟動因應法定傳染病相關應變措施，包括提供0800免付費電話、加強防疫宣導、快速主動理賠、採取給付慰問金或其他從寬方式處理。

富邦人壽表示，若已投保住院醫療險，包含日額型與實支實付型的保戶，確診為罹患武漢肺炎而住院接受診療者，只要符合保單條款約定，不論新舊險種，皆採「從新從優」原則，依條款約定給付項目辦理理賠，不視為除外責任，均可獲得保險理賠。

此外，壽險業也提供多項保戶關懷服務。新光人壽表示，因應武漢肺炎疫情，確認罹患武漢肺炎的保戶，可個別檢具證明文件，緩繳保費3個月，若有保單借款者，也可個別檢具證明文件，緩繳保單借款息6個月。

元大人壽則指出，在保戶保全服務方面，提供「續期保險費緩繳」、「保險單借款息展延」、「傳真受理保全服務」、「提供單一服務窗口」等服務。在理賠給付方面，則會提供「醫院未確診住院比照住院給付」、「負壓病房治療期間比照加護病房給付」、「法定傳染病之免責」等措施。

中國人壽也表示，將啟動保戶關懷服務，提供「保費緩收」、「理賠放寬」及「客戶服務單一窗口」等服務，與保戶一同對抗疫情。（編輯：林孟汝）1090122