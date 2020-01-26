水泥廠投入節能復育 打造企業綠色形象

（中央社記者潘羿菁台北26日電）水泥廠拚轉型，力求洗刷產業汙染環境的暗黑形象。台泥首創水泥廠參觀模式，開放民眾一口氣飽覽港口、電廠與水泥廠；亞泥花蓮廠則是耕耘礦場綠化，率先喊出20年就可恢復原始林，為全球最快復育工法。

3年前，台泥董事長張安平接掌台泥集團後，開始積極將傳統製造業導入文創與環保，在小細節上花很多心思。例如，法人說明會後贈送「台泥小豬」小盆栽，用著自家混凝土將文化涵養串連起來，被外界譽為「跨界創新舵手」。

不僅如此，張安平首創全台第一座開放民眾參觀的水泥廠，盼望將民眾拉進工廠內，用親身體驗感受水泥廠的環保節能。民眾從登上和平廠礦山鳥瞰花蓮和平工業區，到深入和平港，透過台泥的「港電廠三合一」循環基地，了解水泥廠循環經濟與再生資源利用。

台泥還特別從海外引進東亞首座大型戶外太陽能裝置藝術「和平花」，隨著太陽光線角度旋轉發電，供給台泥生態循環工廠；園區內綠廊帶由「辜嚴倬雲植物保種中心」規劃世界唯一集合上百種鳳梨科植物的百鳳園，創造園區內豐富物種的生態環境。

無獨有偶，距離車程約半小時的亞泥花蓮廠，同樣想塑造綠色先鋒的企業形象。

緊鄰在太魯閣國家公園的亞泥花蓮廠，礦區座落在新城山，總面積高達400公頃，自1973年以來開採面積約83.3公頃。或許因位於國家公園旁，亞泥花蓮廠很早就投入綠化復育工作，開採方式宛如打造梯田般一階階往下開挖，綠化跟著一層層投入。

亞泥花蓮廠主任游象麟說，當亞泥決定要重新造林時，問題來了，因為不知道應該種植哪種植物。委託專家學者田野調查，當時專家學者從200多種植物中篩選出，適合花東氣候與土壤的植物種類約80種，稱之為「優勢樹種」；但這批優勢樹種實際栽種後，發現存活率僅一半，真正可以開枝散葉、茂密繁衍的僅40餘種。

游象麟進一步說，專家學者只有「認證」優勢樹種給亞泥，至於怎麼栽種都是由廠內同仁自行研究。工廠同仁多數是念礦場相關科系，就連自己也是念礦業及石油工程系，專長本來是採礦工程，因為接下礦場綠化工程，「現在我略可辨識40多種植物」。

在培育樹苗過程中，游象麟與同仁曾經碰過買來一批種子，培育3個月內卻死掉一半，他與團隊只好自行找答案，問專家、翻文獻及歷經無數考驗後，這批綠化團隊找到最佳培育方式。

在溫室將種子放入穴植管開始栽種，等到樹苗長到20、40公分，此刻還不急著移植到礦區，而是移植到盆栽，在溫室裡頭繼續培育，這段期間游象麟定義為第二階段淘汰。他說，「在穴植管第一階段，會有1/10機率無法發芽，剩下的轉到盆栽後，這個階段又會有1/10會枯掉」。

在亞泥的培育方式，必須要讓樹苗長高到150公分才有機會「野放」。游象麟表示，一旦樹苗長得頭好壯壯，野放到外地會快速適應，存活率自然增高，這是關鍵因素。

不僅如此，游象麟說，亞泥不是只有種植單一物種，現行共有46種植物培育中，放入礦區後可以多樣性混種種植，讓彼此物種進行自然競爭，大家會爭相搶奪土壤與陽光等，拚命想要長高、長大，自然可以快速造林；此外，覆土厚度至少1.2公尺以上，讓樹苗有更好環境發展。

這套種植原則是亞泥團隊自行研究出來的結果，2008年5月日本全國石灰石礦業協會組團來台參訪，對亞泥新城山礦場植生綠化努力與成果肯定，並刊載於日本「石灰石」會刊。

游象麟強調，種植後經過7年時間即可達樹冠相連，經由分析與比對，20年的植被覆蓋可恢復為原始林程度，是目前文獻中把裸露地恢復為原始林最快的造林法，比起當前日本宮脇生態造林法的30年，整整縮短10年就可達到原始林樣態，堪稱是全球最快的造林方式。

目前亞泥花蓮廠礦區恢復成原始林面積為37.3公頃，以礦廠開採歷史46年時間，等於平均1年有1.2公頃重新長成原始林。（編輯：張良知）1090126