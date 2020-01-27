經營理念不再保守 華邦電開啟購併雷達

華邦電子董事長焦佑鈞經營理念改變，他表示，業績成長對企業非常重要，不能太保守，華邦電已經開啟購併雷達。中央社記者張建中攝 109年1月27日

（中央社記者張建中新竹27日電）業績成長對企業非常重要，華邦電子董事長焦佑鈞一改父親焦廷標過去教導的「做大不如做小，做小不如做好」經營理念，他說，不能太保守，華邦電已經開啟購併雷達。

華邦電過去的經營風格謹慎保守，焦佑鈞坦言，「購併」過去並不會在華邦電與子公司新唐經營策略的選項裡，因為父親過去教導「做大不如做小，做小不如做好」的觀念深植心中。

新唐去年11月無預警宣布，斥資2.5億美元收購Panasonic旗下半導體事業PSCS，收購金額約新台幣76.27億元，為新唐2.65個資本額，手筆之大震撼市場。

焦佑鈞說，如今他的經營理念已有改變，華邦電已經開啟購併雷達，因為PSCS與新唐的經營模式相仿，才會由新唐來購併PSCS。

焦佑鈞回憶2018年與台北富邦銀行董事長陳聖德的一場飯局，當時陳聖德說，企業要走出台灣，首先要面臨國際化挑戰，要吸引國際化人才；只是自己培養團隊去國外打拚很困難，購併是台灣企業一定要思考的工具。

陳聖德還推薦一本書「The Granularity of Growth（精微化成長）」，這是曾任麥肯錫亞特蘭大辦公室主任維蓋瑞（Patrick Viguerie）的著作，書中主要分析世界領導企業經過20年後的表現。

業績成長對企業非常重要，焦佑鈞說，書中提到，當世界發生變化，不成長的公司比起成長的公司更可能遭遇到危機。而優秀企業的成長，有3成來自購併，僅不到5%是靠著市占率提升。

「不能太保守，要出去看看」，是焦佑鈞看完這本書後得到的領悟，華邦電與新唐就此開啟購併雷達，在美、日、台及以色列展開搜尋，PSCS去年初進到雷達幕內，這就是新唐收購PSCS的緣由。

焦佑鈞說，華邦電與新唐未來還是會不斷的搜尋購併機會，只是新唐收購PSCS預計今年6月完成交割，短期華邦電會「看」得比較多。（編輯：張良知）1090127