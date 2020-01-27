貿協力推虛擬展示間 助廠商擦亮MIT招牌

（中央社記者廖禹揚台北27日電）國際供應鏈重組之際，MIT（Made in Taiwan）成為台灣廠商搶單的金字招牌，為協助業者提高「台灣品牌」聲量，外貿協會今年推出虛擬展示間等3大升級版數位服務。

為協助台灣業者拓銷海外市場，中華民國對外貿易發展協會除線下管道，也透過台灣經貿網做為「貿易整合總入口網站」，成為台灣代表性的B2B交易平台，提供中小企業較難獨力發展的數位服務，因應數位化及國際化浪潮。

外貿協會數位商務處會員開發組組長葉人誠說，2019年觀察到想做數位轉型的傳統產業業者有增加趨勢，不只是因應數位時代來臨，美中貿易戰也是一大影響因素，他指出，在國際對部分中國產品有所疑慮的情況下，業者希望強調MIT的形象，就會希望透過台灣經貿網曝光。

此外，有不少已在各電商平台的中小企業希望強化品牌聲量，也會選擇在代表台灣形象的台灣經貿網爭取曝光，葉人誠舉例，有家專門做資訊服務的業者就表示，承接國外案件時經常被問到「你是哪裡來的」，顯示強化產品來自台灣的形象有其必要性，有助提升公信力。

為協助中小企業強化台灣品牌形象，外貿協會除透過台灣經貿網做為B2B線上平台，也配合各項海外專業展、台灣形象展設置台灣經貿網專館，帶著海外拓銷預算較少的業者南征北討，今年也將進一步推出運用AR、VR技術的虛擬展示間，讓業者省下到海外參展的機票、食宿費用，也能讓海外買主輕鬆了解產品運作及廠房配置等細節。

外貿協會數位商務處處長陳鈴君表示，過去受限於攤位費用及空間、龐大機械設備較難搬運至海外等因素，能實際赴海外拓銷產品數量有限，考量到5G時代來臨，有助解決虛擬樣品操作延遲的問題，因此才決定開發線上虛擬展示間，希望協助更多廠商接觸海外買主，也能降低參展成本。

陳鈴君說明，今年將配合台灣經貿網專館參與的各項專業展，逐步擴大虛擬產品品項，例如美西國際安全科技展、新加坡國際食品展、馬來西亞銀髮健康展等，初期將以大型機械、零配件及消費材等產品為推廣主力。

外貿協會也宣示台灣經貿網服務今年將「拉滿弓」，除虛擬展示間外，也將推出行動視訊採購洽談會、商機買賣即時通知等服務，讓買賣雙方更不受時空限制，隨時都能以Facebook messenger及ONE TAITRA APP掌握商機，還可透過手機等行動裝置進行視訊洽談。

據外貿協會統計，台灣經貿網2019年網站瀏覽人次達3250萬次，其中數位廣告導入流量年增15%，廣告商機轉換率則成長17%，顯示外貿協會輔導廠商使用數位服務效果有成。陳鈴君說，今年將舉辦的第5屆跨境電商實戰營也將首次與電商巨擘亞馬遜（Amazon）合作，由學生組團，優化廠商在亞馬遜及台灣經貿網上架內容，可望進一步帶動業者海外接單商機。1090127