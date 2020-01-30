武漢肺炎擴散 外資：鴻海等台廠受影響較小

（中央社記者吳家豪台北30日電）武漢肺炎疫情擴散，美系外資認為鴻海、欣興、台光電等台廠受影響較小；另一家美系外資推估，若疫情在2、3月達到高峰，中國今年第1季經濟成長率恐因此減少0.5至1個百分點。

美系外資發布研究報告說明，根據SARS經驗和以往天災爆發的情況，市場焦點可分為3個階段；首先投資人會聚焦直接受影響的企業，接著關注對需求和供應鏈的影響，最後會關心最壞狀況何時結束及復原進展。

美系外資也列出目前在武漢設有營運據點的6大產業，包括面板、組裝、印刷電路板（PCB）、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、通訊設備與裝置、汽車，並提出這些產業中值得關注的個股。

台廠方面，美系外資表示，組裝廠鴻海在武漢的生產線主要用於桌上型電腦，客戶包括惠普、戴爾、聯想；另有少部分產線用於消費性電子產品。然而這些產線對鴻海營收和獲利的貢獻皆低於5%。

此外，印刷電路板廠欣興和銅箔基板廠台光電都在湖北省內靠近武漢的地區設有廠房，但考量2家公司超過80%產能位於蘇州和台灣，受武漢肺炎疫情的影響應該較小。

另一家美系外資認為，武漢肺炎疫情對旅遊、娛樂、零售等產業的影響最大，若造成工廠停工，則會衝擊工業生產和貿易。若疫情在今年2、3月達到高峰，中國今年第1季的經濟成長率將因此減少0.5至1個百分點，但今年第2季起受惠於庫存回補需求和穩定性政策，中國經濟復甦應該無虞。若疫情高峰持續3至4個月，可能導致中國今年上半年經濟成長率減少0.6至1.1個百分點。

從全球角度來看，美系外資推估，若武漢肺炎疫情在2個月內開始穩定下來，今年第1季全球經濟成長率將減少約0.15至0.3個百分點。若疫情持續3至4個月，今年第2季全球經濟成長率將減少約0.2至0.4個百分點，同時全球主要央行可能採取鴿派立場。（編輯：楊凱翔）1090130