更多編輯台推薦新聞：
台人受困武漢 美參議員指中國政治操弄公衛
國際

台人受困武漢 美參議員指中國政治操弄公衛

Kobe墜機前發生什麼事 塔台通話紀錄曝光
國際

Kobe墜機前發生什麼事 塔台通話紀錄曝光

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎衝擊 台股鼠年紅盤跌696點失守11500大關
首頁 / 產經

宏碁取消新春團拜 擬推視訊會議系統

最新更新：2020/01/30 14:06
電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮（前右）和長子施宣輝（前左）、妻子葉紫華（後左）30日透過視訊會議舉辦新春團拜，與媒體交流。中央社記者吳家豪攝 109年1月30日
電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮（前右）和長子施宣輝（前左）、妻子葉紫華（後左）30日透過視訊會議舉辦新春團拜，與媒體交流。中央社記者吳家豪攝 109年1月30日

（中央社記者吳家豪台北30日電）武漢肺炎疫情擴散，電腦品牌廠宏碁今天取消新春開工團拜，創辦人施振榮改透過視訊會議系統與媒體交流；宏碁預計3個月後正式推出視訊會議系統aiSage，搶攻雲端商機。

往年宏碁都在農曆春節後的開工日舉辦新春團拜，並由董事長陳俊聖帶領高階主管到施振榮家中拜年，今年因為武漢肺炎疫情延燒而取消面對面團拜行程，施振榮則首次改為透過宏碁自建雲與Zoom合作開發的視訊會議系統aiSage，與媒體交流。

針對宏碁今年展望，施振榮表示，宏碁在個人電腦（PC）領域的轉型已有一定基礎，電競系列Predator與創作者系列ConceptD還有很多成長空間，希望繼續掌握這些機會；宏碁的新事業也慢慢展開，部分公司開始獲利，只是規模還是偏小，期待成長速度能盡量加快。

媒體詢問對武漢肺炎疫情的看法，施振榮指出，這次大家很有經驗，防疫做得非常好，只要把病源有效隔離、不要傳染，情況應該會越來越好。他認為，疫情高峰在中國大陸還要持續一段時間，希望之後慢慢穩住。

施振榮長子、宏碁子公司安碁資訊董事長施宣輝表示，宏碁集團已發出通知，目前盡量不去中國出差，如果有必須召開的會議，可透過視訊會議系統進行。他在宏碁、安碁資訊和智聯服務的辦公地點都有設置視訊會議系統，主要考量同仁辦公地點分散在新竹、台北市和汐止等地，如果是時間較短的小型會議，可透過視訊會議進行，避免舟車勞頓。

施宣輝觀察，目前大多數會議室使用的硬體不方便設置與操作，且價格昂貴，希望透過比較平價而且能夠線上購買的aiSage，降低使用門檻。

談到今年展望，施宣輝表示，資訊服務商安碁資訊去年在海外有些小小進展，今年希望繼續開拓海外新市場、擴大營運。系統整合商智聯服務公司仍以穩紮穩打為主，去年成功登錄興櫃，交出一些成績，重要的是保持成長動能。

施宣輝期許2020年是個不錯的一年，雖然年初有武漢肺炎的影響，但是新科技一樣可以讓生意照做。（編輯：郭萍英）1090130

電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮（右）和長子施宣輝（左）30日使用宏碁自建雲與雲端視訊會議系統商Zooom合作開發的視訊會議軟體，與媒體進行新春開工交流。（施振榮辦公室提供）中央社記者吳家豪傳真 109年1月30日
電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮（右）和長子施宣輝（左）30日使用宏碁自建雲與雲端視訊會議系統商Zooom合作開發的視訊會議軟體，與媒體進行新春開工交流。（施振榮辦公室提供）中央社記者吳家豪傳真 109年1月30日

延伸閱讀
施振榮制定家族事業治理準則 一半財富回饋社會施振榮：企業應由王道出發 顯隱並重推動轉型兒子施宣輝加入宏碁 施振榮強調非我延攬

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報