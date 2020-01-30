宏碁取消新春團拜 擬推視訊會議系統

（中央社記者吳家豪台北30日電）武漢肺炎疫情擴散，電腦品牌廠宏碁今天取消新春開工團拜，創辦人施振榮改透過視訊會議系統與媒體交流；宏碁預計3個月後正式推出視訊會議系統aiSage，搶攻雲端商機。

往年宏碁都在農曆春節後的開工日舉辦新春團拜，並由董事長陳俊聖帶領高階主管到施振榮家中拜年，今年因為武漢肺炎疫情延燒而取消面對面團拜行程，施振榮則首次改為透過宏碁自建雲與Zoom合作開發的視訊會議系統aiSage，與媒體交流。

針對宏碁今年展望，施振榮表示，宏碁在個人電腦（PC）領域的轉型已有一定基礎，電競系列Predator與創作者系列ConceptD還有很多成長空間，希望繼續掌握這些機會；宏碁的新事業也慢慢展開，部分公司開始獲利，只是規模還是偏小，期待成長速度能盡量加快。

媒體詢問對武漢肺炎疫情的看法，施振榮指出，這次大家很有經驗，防疫做得非常好，只要把病源有效隔離、不要傳染，情況應該會越來越好。他認為，疫情高峰在中國大陸還要持續一段時間，希望之後慢慢穩住。

施振榮長子、宏碁子公司安碁資訊董事長施宣輝表示，宏碁集團已發出通知，目前盡量不去中國出差，如果有必須召開的會議，可透過視訊會議系統進行。他在宏碁、安碁資訊和智聯服務的辦公地點都有設置視訊會議系統，主要考量同仁辦公地點分散在新竹、台北市和汐止等地，如果是時間較短的小型會議，可透過視訊會議進行，避免舟車勞頓。

施宣輝觀察，目前大多數會議室使用的硬體不方便設置與操作，且價格昂貴，希望透過比較平價而且能夠線上購買的aiSage，降低使用門檻。

談到今年展望，施宣輝表示，資訊服務商安碁資訊去年在海外有些小小進展，今年希望繼續開拓海外新市場、擴大營運。系統整合商智聯服務公司仍以穩紮穩打為主，去年成功登錄興櫃，交出一些成績，重要的是保持成長動能。

施宣輝期許2020年是個不錯的一年，雖然年初有武漢肺炎的影響，但是新科技一樣可以讓生意照做。（編輯：郭萍英）1090130