觀光股跌幅趨緩 中概股連2日重挫

（中央社記者江明晏台北31日電）武漢肺炎疫情延燒，台股昨重挫，觀光股應聲倒地，今天多家飯店與餐飲股如晶華、六福、瓦城等不跌反升、但主通路在中國的美食-KY、雅茗-KY今天續挫，連吞2根長黑Ｋ棒。

武漢肺炎延燒，除旅行業者首當其衝，通路在中國為主的企業因防疫問題，加上官方宣布延後開工日，勢必影響2月營收表現；而民眾防疫意識升高，恐影響飯店與餐飲業過去的春酒與旅遊旺季，觀光類股昨天股價遭逢巨大壓力，紛紛重挫，今天見到回穩力道。

餐飲股王瓦城股價昨天大跌，今天和豆府雙雙小漲，展現回防力道，王品則跌幅收斂；飯店股如六福、晶華不跌反漲。

但主要市場在中國的美食-KY旗下有85度Ｃ，先前公告中國大陸市場約1/4門市將延後開業日期，今天股價繼續跌停至103元，明天將面臨百元關卡保衛戰。

雅茗-KY旗下有「快樂檸檬」品牌，主要通路遍布中國，昨天股價跌停至69.3元，今天盤中一度觸及跌停62.4元，但跌停打開。

以陸客購物站為主要業務的寶得利今天再挫，盤中觸及跌停10.55元。

旅行社方面，因肺炎疫情影響，前往中國地區旅遊團體無法依原定行程執行，勢必影響營收表現，但相較於旅行社股雄獅和鳳凰昨日大跌，今天跌幅已大幅收斂。

因市場憂心健身房業務受到疫情影響，旗下有健身工廠的柏文今天繼續重挫逾6%。（編輯：林興盟）1090131