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武漢肺炎疫情衝擊 估第1季iPhone出貨減1成

最新更新：2020/02/03 10:07

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）中國武漢肺炎疫情是否影響iPhone出貨表現備受關注。分析師預估，由於疫情影響在中國製造的iPhone供應，預估第1季iPhone出貨量恐減少10%。

國外科技網站MacRumors引述天風國際證券分析師郭明錤報告預估，由於武漢肺炎疫情影響在中國製造的iPhone供應，預估今年第1季iPhone出貨量可能會減少10%，來到3600萬支到4000萬支。

媒體報導蘋果可能在第1季推出新款iPhone SE2產品，MacRumors指出，相關新品組裝進度可能會受到武漢肺炎疫情影響，預期蘋果3月可能仍會公布新品，不過新品初期的供應量將會受限於量產是否提升。

為防範新型冠狀病毒疫情擴大，蘋果於2月1日表示，設在中國的所有直營店和辦公室將關閉到2月9日。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前接受媒體採訪表示，2020年會計年度第2季財測營收的區間擴大，主要是反映新型肺炎病毒影響的不確定因素。

觀察供應鏈，庫克指出，蘋果在中國武漢地區有供應鏈夥伴，不過這些夥伴也都有其他的供應鏈可採取替代方案，蘋果會確保供應鏈無虞。

蘋果在台灣時間1月29日公布財報和財測，展望2020會計年度第2季（截至今年3月底），蘋果預期當季營收約630億美元到670億美元，毛利率在38%到39%區間。

從產品線來看，2020會計年度第1季（截至去年12月28日）當季iPhone營收559.57億美元，較上一年同期519.82億美元增加7.64%，占當季整體營收比重達60.9%。（編輯：鄭雪文）1090203

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