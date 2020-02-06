積層式電感景氣旺到年底 台日中廠可受惠

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）法人預期積層式電感產品景氣可望延續到今年底，相關電感元件廠商包括日本村田製作所、台灣奇力新、中國順絡電子等可望受惠，今年電感業務將延續去年第4季以來的景氣轉好趨勢。

觀察全球電感元件市場，中國法人報告指出，今年電感業務將持續受惠5G和新能源車終端用量提升、以及中國大陸國產化趨勢。今年電感業務仍將延續去年第4季以來的景氣轉好趨勢。

法人指出，今年上半年5G手機備貨可持續帶動，電感產業從去年第4季起景氣回暖，預計積層式電感產品景氣可望延續到今年底，相關電感元件廠商可望受惠。

從手機用量和價格來看，中國法人報告指出，5G手機單機電感元件用量較4G手機增加30%到50%，加上01005規格元件占比提升，帶動單機價格提升超過50%。

台灣本土法人報告指出，5G應用帶動低溫共燒陶瓷技術（LTCC）、高頻電感和微型一體成型電感（Mini Molding Choke）需求，預估用量可較4G時代增加25%到30%左右，平均每支5G手機電感元件可達到250顆。

從全球電感元件市場來看，法人表示，其中TDK-EPC、村田製作所（Murata）、奇力新集團列位前3大，奇力新集團市占率達到13%，TDK-EPC市占率約20%，村田製作所約15%，排名第4的太陽誘電（Taiyo Yuden）市占率約12%，中國順絡電子占比約8%排名第5。（編輯：鄭雪文）1090206