PA三雄1月營收出爐 宏捷科表現相對凸出

（中央社記者韓婷婷台北6日電）PA三雄元月營收全數出爐，穩懋月減11.97%，但守住新台幣20億元關卡，全新月減3.6%，僅宏捷科逆勢創高，以2.69億元創近4年新高，連11個月成長。

穩懋1月營收20.17億元，月減11.97%，但年增60.47%；穩懋表示，主要受到工作天數減少影響，加上第1季原本就是淡季，整體營運勢必較去年第4季下滑，對5G的發展依舊具信心，只是短期第1季整體展望是否會受到疫情影響，影響程度如何，都將等到2月12日法說會才會有進一步的訊息。

由於5G基礎建設及相關智慧型手機仍是今年發展重點，穩懋目前擴產計畫不變，規劃新增5000片的設備機台將陸續到位，今年第2季開始就會有產能貢獻，屆時月產能將從目原有的3.6萬片拉升到4.1萬片。

全新1月營收2.17億元，月減3.63%，年增52.08%。全新表示，目前看來還算正常，直接客人目前都沒受影響。主要觀察大陸企業何時復工，全新大部分產品用在手機上，大陸是手機供應鏈的生產製造重鎮，任何一個環節沒有跟上就動不了，復工後的返工率也是重要觀察指標。在沒有進一步訊息以前，則按原計劃走，預計2月業績應維持平穩。

宏捷科在4G手機PA、WiFi 6及VCSEL等需求強勁帶動下，1月儘管有春節長假仍全產能生產，推動1月營收衝上2.69億元，創近4年來新高，呈現連續11個月成長的態勢，預估2月持續全產能生產，有機會再拚新高，維持第1季淡季不淡的看法。

另外，砷化鎵微波積體電路（GaAs MMIC）及PA模組製造商全訊科技1月營收4727.7萬元，為歷史同期新高表現，年成長161.59%，但月減幅度達37%。

全訊表示，1月營收較去年第4季平均表現略減，主要在於年底為出貨旺季，然受惠中科院訂單穩定出貨，1月雖處農曆新年期間，相較去年同期工作天數減少，營收仍創下同期新高表現，預期今年營運表現在中科院訂單能見度明朗，且海外市場可望新增客戶，並有商用產品持續開發下，維持雙位數成長可期。

全訊表示，2020年營運成長趨勢明確，即使外在環境出現武漢肺炎疫情或美中貿易衝擊，惟公司專注於少量多樣客製化功率放大器模組產品，且約9成營收來自於國防軍事領域，影響極為有限。（編輯：張均懋）1090206