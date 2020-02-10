更多編輯台推薦新聞：
圖輯／奧斯卡紅毯直擊 女星爭艷拚氣質
娛樂

圖輯／奧斯卡紅毯直擊 女星爭艷拚氣質

紐約飛倫敦不用5小時 英航刷新次音速客機紀錄
國際

紐約飛倫敦不用5小時 英航刷新次音速客機紀錄

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

開低整理 台股跌38.74點

最新更新：2020/02/10 14:16
台股10日開盤急殺，盤中一度大跌189.47點，開低後整理，收盤跌38.74點，為11574.07點，跌幅0.33%，成交金額新台幣1307.89億元。中央社記者裴禛攝　109年2月10日
台股10日開盤急殺，盤中一度大跌189.47點，開低後整理，收盤跌38.74點，為11574.07點，跌幅0.33%，成交金額新台幣1307.89億元。中央社記者裴禛攝　109年2月10日

（中央社台北10日電）台北股市今天開低後整理，收盤跌38.74點，為11574.07點，跌幅0.33%，成交金額新台幣1307.89億元。

加權指數開盤為11514.72點，盤中最高11598.03點，最低11423.34點；不含金融股指數9762.77點，跌35.49點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.30%、食品股漲0.90%、塑化股跌0.20%、紡織股跌0.40%、機電股跌0.40%、造紙股跌1.94%、營建股跌0.73%、金融股跌0.16%。

委買張數1383萬8350張，委賣張數715萬7389張，成交張數487萬5558張。

收盤時上漲228家，下跌637家，持平85家。

成交量前5名個股為群創、元大S&P原油正2、友達、元大滬深300正2、富邦VIX。

漲幅前5名個股為凱羿-KY、麗臺、國碩、圓展、美德醫療-DR。

跌幅前5名個股為銘旺科、本盟、愛普、恆大、聖馬丁-DR。1090210

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報