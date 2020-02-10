開低整理 台股跌38.74點
最新更新：2020/02/10 14:16
台股10日開盤急殺，盤中一度大跌189.47點，開低後整理，收盤跌38.74點，為11574.07點，跌幅0.33%，成交金額新台幣1307.89億元。中央社記者裴禛攝 109年2月10日
（中央社台北10日電）台北股市今天開低後整理，收盤跌38.74點，為11574.07點，跌幅0.33%，成交金額新台幣1307.89億元。
加權指數開盤為11514.72點，盤中最高11598.03點，最低11423.34點；不含金融股指數9762.77點，跌35.49點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.30%、食品股漲0.90%、塑化股跌0.20%、紡織股跌0.40%、機電股跌0.40%、造紙股跌1.94%、營建股跌0.73%、金融股跌0.16%。
委買張數1383萬8350張，委賣張數715萬7389張，成交張數487萬5558張。
收盤時上漲228家，下跌637家，持平85家。
成交量前5名個股為群創、元大S&P原油正2、友達、元大滬深300正2、富邦VIX。
漲幅前5名個股為凱羿-KY、麗臺、國碩、圓展、美德醫療-DR。
跌幅前5名個股為銘旺科、本盟、愛普、恆大、聖馬丁-DR。1090210