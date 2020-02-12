東元推電動車動力系統 攻印度東協市場

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）東元推出電動車動力系統馬達和驅動器，應用在乘用車和商用車，目標搶攻印度、東協和亞太市場的電動車電力系統商機。

東元宣示以自有品牌跨入乘用電動車關鍵零組件市場，產製包括電動車用馬達及驅動控制兩項產品，在驅動器部分，由東元研發團隊與工研院機械與機電系統研究所技術合作，研發歷時近1年，鎖定4輪乘用車和商用電動車。

東元指出，相關系統也採用低電磁噪音馬達的設計專利。

東元董事長邱純枝表示，馬達和驅動器是東元的強項，東元要成為電動車動力系統國產化的火車頭。

東元掌握車用動力的研發與製造，除了曾與國產電動乘用車、巴士和機車廠商合作，歐洲工業集團也是共同夥伴。

展望重電項目布局，東元今年持續在智能化、開發智慧監控、以及在南亞印度著力，提高在新興市場市占率。

東元先前指出，今年重電項目有4個成長方案，其中布局中壓變頻器搭配中高壓馬達、低壓變頻器、車用電機，車用電機鎖定台灣和中國大陸商機，預估重電成長項目占今年成長目標比重1/2以上。

在東南亞和南亞布局，東元持續深耕印度工業電機和中小馬達，也會布局車用電機產品。（編輯：郭無患）1090212