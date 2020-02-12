花旗延長陪產假至4週 全台各銀行最多

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）全面提升員工福利，花旗銀行宣布，今年起延長產假至16週，陪產假也增至4週，為台灣金融機構最多，並提供收養假4週，待遇均優於國內勞基法規定，且不論家庭組成型態皆能享有。

花旗（台灣）銀行人資長劉愛璇說，花旗集團日前宣布，從今年元旦起，產假由原本法規基本日數8週，一口氣延長至16週，陪產假由5天倍增至4週，天數為國內金融業之冠；此外，特別提供4週收養假，讓員工可以開心迎接家中新成員的到來。

劉愛璇表示，花旗台灣全體同仁同步適用相同福利，且不論員工家庭是何種組成型態皆可適用，一視同仁。

在性別平權方面，花旗銀行指出，花旗台灣女性同仁占整體比重為70%，一級高階主管中更有高達60%是女性，遠高於一般金融業，也高於集團的33%；考量女性同仁在職涯發展或親子教養上更需要協助，於2018年成立Citi Women’s Network員工社群，提供多元資源與支持。

花旗銀行表示，為體恤員工辛勞，花旗台灣本來就提供員工一年7天的家庭照顧假，其中5.5天享有全薪，家庭成員需要照顧時，可隨時申請。（編輯：張均懋）1090212