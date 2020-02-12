2年未發行新遊戲 歐買尬第2季推新手遊

（中央社記者韓婷婷台北12日電）歐買尬重回手遊戰場，今天宣布預計於第2季推出新手遊，為今年營運增添動能。另外，轉投資綠界科技預計第4季掛牌上櫃。

歐買尬結算1月合併營收新台幣9800萬元，較去年同期成長11.29%。2019年全年營收10.63億元，年增38%。

歐買尬表示，「進擊吧！三國」於2015年2月發行，累計創造約4.7億元營收。原團隊耗時3年打造新手遊，已有近2年未發行新遊戲的歐買尬將以「進擊吧！三國2」重回手遊市場。

除了推出新手遊外，歐買尬持股31.68%的綠界科技去年上半年每股稅後盈餘（EPS）已達7.37元，預計於2020年第4季IPO掛牌上櫃。

台灣的金流代收代付服務，除了銀行體系直接與商家直連串接合作外，綠界科技占有非銀行體系市場近8成左右，是目前台灣眾多第三方支付業者中，品牌最老及最大的廠商。

綠界科技目前是電子發票加值中心的龍頭廠商，去年協助客戶共開立約3722萬張電子發票，坐穩電子發票B2B及B2C全方位功能的最大領導品牌，預計於2月17日更新上線全新功能。（編輯：張良知）1090212