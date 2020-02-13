騰輝-KY元月營收逆勢成長 2月恐受疫情影響

（中央社記者江明晏台北13日電）農曆春節落在1月，銅箔基板廠（CCL）廠騰輝-KY 1月營收因訂單持續成長，仍較同期攀升；軟板上游亞電1月營收則年減34%，因應防疫暫緩開工，預期2月營收均受影響。

雖然農曆春節假期落在1月，銅箔基板廠（CCL）廠騰輝-KY 1月營收新台幣4.43億元，年增6.11%，訂單仍然持續成長，營收較同期向上攀升。

2019年冠狀病毒疫情延燒，中國地區全面延後開工，騰輝-KY表示，公司春節期間持續生產，維持6成以上產能，因應各家子公司本週陸續復工，騰輝電子-KY蘇州廠也已全面復工，一方面加緊訂單生產，與供應商及客戶協調進出貨時程，另一方面在防疫措施嚴密保護，目前沒有任何員工有發現感染個案。

騰輝電子-KY指出，在中國的生產據點主要以蘇州廠為主，占據80%的產能，還有江陰及深圳2個工廠，產能各約5%，近期客戶陸續復工，將持續密切關注疫情狀況並與客戶積極洽談出貨事宜，2月營收雖有影響，但目前產能還可滿足客戶需求。

另外，軟板上游基材廠亞洲電材1月合併營收0.92億元，受到農曆春節集中影響，較去年同期減少34%，亞電指出，集團主要生產仍以中國昆山為主，目前因應防疫暫緩開工，預期2月產能將受到影響，但亞電已於農曆春節期間完成廠房改裝升級，待復工後市場需求回到正常水準，將可有效加速產能出貨。

亞電今年將營運主力放在產品銷售，深耕布局全球市占率，既有車用補強板，將可望依美系電動車客戶上海廠開出產能訂單倍增，高頻覆蓋膜則搶攻日韓市場，亞電擁有高端開發技術、多項研發專利與參與規格制定，將有助集團5G商轉後的需求爆發期更添動能。

5G通訊商轉在即，全球基地台已陸續建置完成，後續將帶動行動裝置軟板需求，以及既有美系電動車客戶搶攻中國車市，亞電表示，已完成產能規劃布局。（編輯：蘇志宗）1090213