電感擴產電阻供不應求 奇力新今年業績衝新高

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）被動元件廠奇力新第1季業績力拚較去年第4季持平，今年受惠電感與晶片電阻產品供不應求，價格看漲，業績衝新高可期。今年奇力新規劃擴充電感產品月設備產能。

展望第1季營運表現，法人表示淡季不淡，不過需觀察中國武漢肺炎疫情對終端客戶需求影響，單季集團業績可能較去年第4季小幅季減，力拚持平。

市場人士指出，目前奇力新集團在晶片電阻產品庫存已經低於安全庫存水位，農曆春節期間相關成品安全庫存天數已經低到35天左右，復工之後電阻市場供需關係將持續緊俏。

展望今年營運，法人預估，奇力新集團今年業績可望較去年成長15%到20%，衝歷史新高，每股純益約8元到9元，主要是電感與晶片電阻產品供不應求，價格看漲，此外低溫共燒陶瓷技術（LTCC）產品大幅擴產。

在電阻產品，法人表示，奇力新在1月期間已經對中國代理商調漲價格，幅度約10%到15%，復工之後供需關係持續緊俏，未來價格走勢觀察市場供需狀況。目前包括車用和工規等特殊型電阻產品占整體電阻比重約10%到15%。

在電感產品，法人指出小型一體成型電感（Molding Choke）市場持續短缺，奇力新集團約80%電感產能布局越南廠，產能稼動率維持高檔，因應中國品牌手機在印度製造需求。

另外，20%電感產能位於中國廣東東莞，主要以車用規格產品為主，因應國外客戶需求。

展望產能擴充，法人預估今年奇力新將擴充電感產品月設備產能到9億顆，其中小型規格產品擴充1億顆，大型規格產品擴充2000萬顆。目前小型電感產品月設備產能約5億顆，其他電感產品月設備產能約2.8億顆。（編輯：蘇志宗）1090213