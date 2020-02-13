藍委質疑台杉規避監督 國發會：監院報告還清白

（中央社記者潘姿羽台北13日電）台杉投資身為國家級投資公司，一舉一動都受到外界檢驗，去年部分立委質疑台杉規避監督，國發會今天表示，經監察院主動調查後，相關報告已於近期公布，並還國發會清白。

國民黨立院黨團去年多次召開記者會，質疑台杉規避監督、超收管理費、投資不夠審慎等。國發會今天晚上發布新聞稿指出，監察院報告已經還給國發會清白，針對監察院提出的改進建議與期許，未來將持續透過董事代表，積極協助台杉公司建立更適當的分紅制度，並督促公司依照設立宗旨積極辦理投資事宜。

國發會也說，未來若有設立類似公民營企業規劃時，將事先審慎研擬周詳規劃，並配合訂定合宜的監督機制，以兼顧企業運作彈性與外界監督機制。

此外，國發會也作出3點說明，第一，經監察院調閱台杉公司的董監事及高階管理人背景資料後，相關人員並沒有無法勝任職務的狀況，且董監事薪酬、分紅及獎金等制度合理，並無自肥。

其次，台杉公司受託管理台杉水牛一號及二號基金所收取的手續費，並無收取超高管理費現象。

第三，兆豐銀行等泛公股事業投資台杉公司募集的二檔水牛基金，均有進行相關投資評估，且經董事會通過，無外界所說，決策過程僅授權董事長決定的狀況。（編輯：趙蔚蘭）1090213