岱宇：大陸工廠復工 3月復工率有望達7成

（中央社記者韓婷婷台北14日電）全球前3大健身器材廠商岱宇國際旗下中國嘉興廠已於13日獲當地政府核可復工生產，岱宇表示，隨著員工陸續返工拉升產能，預估3月復工率有望達7成水準。

岱宇指出，中國嘉興廠主要生產中低階家用健身器材、戶外家具等產品，由於中國外地員工將遵循當地政府規範進行14天自主隔離後陸續返回工作崗位，隨著中國嘉興廠員工陸續返工逐步拉升產能，3月復工率有望達7成水準，同時盡快安排訂單出貨排程，降低對整體營運影響。

岱宇表示，集團生產基地分別在台灣彰化全興廠及中國嘉興廠；集團旗下品牌產品研發、中高階家用及商用健身器材與醫療復健等產品以台灣彰化全興廠為主。

岱宇受到農曆新年期間工作天數較少，1月合併營收新台幣4.34億元，月減25.96%，年減41.83%。

岱宇指出，雖有部分訂單遞延出貨認列，但整體在手訂單狀況不受影響，看好消費者對於防疫健身需求提升，宅經濟健身需求有望增添銷售動能。

展望第1季，岱宇表示，持續專注提升全球市占率，將於第1季完成北美第一大電商健身器材品牌SOLE的併購，開始挹注集團營收，有助推升集團北美市場線上電商、線下實體零售通路銷售表現。（編輯：張均懋）1090214