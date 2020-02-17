防疫需求 業者搶遠距教學與辦公商機

（中央社記者吳家豪台北17日電）武漢肺炎疫情延燒，大專院校已延後開學，多媒體廠商訊連科技今天宣布免費提供各大專院校使用遠距教學及視訊會議系統；互動資通則已推出遠距辦公及視訊會議解決方案。

由於許多國際學生或居家隔離的學生無法如期回到校園上課，訊連推出「U校園防疫專案」，免費提供各大專院校「U簡報」與「U會議」，每校各50套，於防疫期間協助各大專院校快速打造遠距教學平台。

訊連「U簡報」可提供500人同時觀看的線上直播，教師端可透過個人電腦，整合簡報、視訊、語音及白板進行課程直播；學生端可使用個人電腦及行動裝置觀看課程直播，並於課程中使用聊天室進行互動。「U會議」的線上會議室可提供100人參與會議，可用來進行小組討論或線上簡報。

此外，國內私有雲企業即時通訊廠商互動資通先前已宣布推出「team+私有雲企業協作即時通訊」解決方案，可透過即時訊息溝通、視訊會議、網路電話及應用程式介面（API）串接公司內部E化系統，協助企業快速導入遠距辦公。

互動資通創辦人暨董事長郭承翔指出，客戶群中各科技大廠的台灣幹部皆暫緩返回中國，並以不去中國出差為原則；為維持防疫期間正常營運，需居家隔離或申請在家工作的員工，都能透過team+內部溝通協作平台與公司同步作業、即時連繫處理相關業務。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：郭萍英）1090217