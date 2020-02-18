蘋果警告疫情恐衝擊生產 亞股重挫收黑

（中央社香港18日綜合外電報導）由於蘋果公司（Apple）警告，武漢肺炎可能打擊旗下產品生產和在中國需求，引發投資人擔憂疫情恐對企業獲利及經濟成長帶來更廣泛衝擊，亞洲股市今天大多應聲重挫收黑。

亞股投資人未受歐洲股市昨天走揚激勵，而是將焦點擺在武漢肺炎可能帶來的後果。截至目前已有1800多例死亡，超過7萬2500人確診，大多在中國。

這場疫情不僅打擊企業獲利，還引發民眾恐慌搶購物品和經濟上的不安反應，一些知名運動賽事及文化活動也紛紛取消。

蘋果更警告，受疫情影響，現行季營收恐低於預期。消息傳出後，蘋果亞洲供應商股價受到打擊，拖累大盤。

東京股市今天收盤下挫1.4%，寫下連續4個交易日收黑。日本昨天公布，去年第4季經濟已陷萎縮，而當時武漢肺炎疫情甚至尚未影響日本。

香港股市今天也收挫1.5%，因重量級銀行股匯豐集團（HSBC）發布去年稅前獲利減少33%，並宣布裁員3萬5000人，股價應聲重摔2.8%。

首爾股市同樣收挫1.5%，台北股市收跌1%，新加坡股市收低0.5%，雪梨股市收跌0.2%。但上海股市收復早盤跌勢，收盤小漲0.1%。（譯者：侯文婷/核稿：張正芊）1090218