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美律基本面未改善 美系外資下修目標價

最新更新：2020/02/19 12:36

（中央社記者吳家豪台北19日電）美系外資認為，電聲元件大廠美律今年第1季營收動能偏弱，包含揚聲器及耳機等核心事業不確定性升高，基本面尚未改善，維持中立評等，目標價下修至140元。

美律股價今天開高走低翻黑，盤中最低來到147元，跌幅約1.3%，成交量超過1400張。

美系外資發布研究報告指出，美律耳機事業長期應會成長，但短期風險包括華為的真無線藍牙耳機（TWS）專案可能從今年第2季延後至第3季，藉此重新分配資源給基地台和智慧型手機產品；部分消費性電子品牌例如蘋果（Apple）也可能進一步擴張耳機市占率，恐影響美律最重要的耳機客戶Bose。

針對iPhone揚聲器產品，美系外資預估美律市占率將從2019年的33%提高到2020年的39%，帶動相關營收年增20%。

展望今年第1季，美系外資為反映iPhone組裝產量變化，預估美律營收將季減29%、年減20%，但在產品組合改善之下，第1季毛利率有望回升至12.7%；另將美律2020年營收及每股盈餘預估值調降6%、3%，維持「中立」投資評等，目標價從145元下修至140元。（編輯：楊玫寧）1090219

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