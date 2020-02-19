達新土地逾80億元賣出 創台中七期最高紀錄

（中央社記者潘羿菁台北19日電）達新工業今天順利標售出位於台中西屯區土地，總標售金額高達新台幣83.75億元，溢價率15.76%，創下台中七期標售最高紀錄，買主為獵地大戶上市建商興富發。

達新今天晚間舉行重訊記者會，說明旗下資產出售事宜。達新預計出售利益高達50.65億元，預計最快第2季認列處分利益。

去年11月達新公告將出售位於台中西屯區土地，立即受到市場高度關注，主要是該土地位處台中市大遠百隔壁的精華地段，早年是達新工廠，約民國55年就持有，後來市政府市地重劃，工廠才遷移至他處，現在為停車場使用，由於看好今年以來商辦行情增溫，台商回流帶動辦公空間供不應求，才會決定公開標售，儘管不能作為住宅使用，但由於黃金地段加持，吸引不少企業關注。

達新出售土地面積為2593.47坪，底標價格為72.35億元，最後由興富發以83.75億元取得，溢價率約15.76%，換算每坪單價為322.96萬元。

達新估計出售利益50.65億元，至於這筆龐大收益未來規劃，達新表示，將厚植本業競爭力，投入產品高值化、技術升級與改良設備等，以及回饋給股東。

去年3月達新出售舊員工宿舍，其處分利益約4.94億元，如今這筆進帳後，等於今、明兩年公司業績都有業外收益加持。（編輯：張均懋）1090219