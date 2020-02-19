助客戶度難關 星展：將推武漢肺炎紓困方案

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）針對武漢肺炎疫情，星展台灣認為，2、3個月影響就會過去，短期餐飲及與中國供應鏈相關產業受影響最大，將推紓困方案協助客戶，但仍樂觀看待市場需求，評估疫情對今年業務目標影響有限。

星展銀行今天舉辦「企金業務策略暨永續目標記者會」。針對會中媒體問及如何評估武漢肺炎影響，星展（台灣）企業及機構銀行處處長暨永續委員會主席羅綸有認為，這次疫情影響雖較嚴重急性呼吸道症候群（SARS）更嚴重，但大家對疫情警覺性很高，防疫措施徹底，合理評估2到3個月後疫情就會過去。

不過，羅綸有說，這2、3個月內，疫情對生產鏈的影響還是蠻嚴重的，台灣會立即受影響的產業包括餐飲、零售、運輸以及與上下游供應鏈與中國密切相關者，但應該只是短期現金流有困難，等疫情過後就會正常化；現正研擬相關紓困措施，協助客戶度過短期資金難關，等具體方案形成就會對外公布。

對整體市場需求，羅綸有目前仍抱持樂觀態度，認為需求並沒有因疫情影響而消失，先不論服務業，對電子業來說，5G發展已慢慢起飛，生產自動化、自駕車、電動車等市場需求也逐漸擴大。

羅綸有表示，若疫情可望在短期內就結束，台灣除了上述少數行業會受影響，其他產業的市場需求預計都會在下半年補足，但若疫情一直無法獲得控制，情況就會完全不同，因為如今中國不僅是生產重鎮，同時也是全球主要市場。

至於疫情是否影響星展台灣今年業務目標，羅綸有評估，目前看來影響有限，對業績影響約在2到3個百分點之間。

展望2020年業務重點，羅綸有表示，將聚焦綠色金融，持續落實永續發展策略，並把握境外資金回流、台商產能移轉回台、企業數位轉型、中小企業傳承財富管理需求，以及數位金融平台發展等業務拓展機會。

星展近年陸續投入5件與離岸風力發電、太陽能發電與地下污水處理相關的融資案。羅綸有說，看好今年離岸風電將繼續精彩，陸地風電技術也更為成熟，政府也積極整合公用地資源，推出大面積太陽能發電案件，星展將持續積極參與，預計於今年爭取逾10件和風力發電、太陽光電有關的融資機會。

面對純網銀來勢洶洶，羅綸有認為，並不擔心，傳統銀行有條件把數位金融發展得更好，內部公司治理、人員工作能力轉型、產品開發如何能跟上數位化腳步，相較是更大挑戰。（編輯：林興盟）1090219