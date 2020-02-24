台灣大布局5G 與韓SK電訊簽MOU

（中央社記者江明晏台北24日電）5G競標落幕，業者積極為第3季5G開台備戰，台灣大哥大與韓國SK電訊（SK Telecom），今天宣布簽署2020合作備忘錄，結合雙方5G技術與資源，發展新世代行動寬頻網路與創新商務應用。

台灣大哥大預計於今年第3季正式推出5G服務，這次與SK電訊的年度合作，將聚焦在5G網路建設、網路效能提升、技術轉移等科技項目。

台灣大技術長郭宇泰表示，韓國是全球最早啟動5G商轉的國家，5G用戶數世界居冠，SK電訊為韓國的領導業者，希望能借重SK電訊在5G布建、應用及推展的經驗，讓台灣大在5G的建設與發展上能一步到位，並協助打造健全的台灣5G應用基礎環境。

台灣大表示，與SK電訊成為5G合作夥伴，不僅有助台灣大接軌頂尖5G技術，SK電訊提供的諮詢服務，也涵蓋5G網路商轉模式分享與垂直場域商業應用，將可強化台灣大本身競爭優勢，更能藉由引進先行國家的經驗，進一步創造出更多的5G商機，帶動台灣整體產業全面升級，台灣大期盼運用這次的跨國合作，創造多贏新契機。

台灣大與SK電訊自2013年開始，即展開3G、4G LTE網路規劃與優化方面的長期合作，雙方互動良好、彼此獲益頗多，韓國自2018年5G商轉至今，目前為全球5G用戶滲透率最高的國家，電信巨擘SK電訊在當地市占率近5成，為全球率先突破百萬5G用戶數的電信運營商。（編輯：蘇志宗）1090224