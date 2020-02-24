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全聯人事新布局 營運長蔡篤昌升任總經理

最新更新：2020/02/24 16:36

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）超市龍頭全聯今天宣布重大人事變動，全聯表示，將由執行長謝健南擔任副董事長，負責企業規劃，營運長蔡篤昌則升任總經理，負責整體營運業務。

全聯董事長林敏雄日前談到二代接班議題，他指出，全聯會走專業經理人制度，兒子可以是董事或董事長，但不會是總經理。

全聯今天發布新聞稿指出，全聯董事長林敏雄宣布新人事布局，65歲的執行長謝健南將擔任副董事長，負責建立集團資源共享平台，持續發揮專長，提供更高層面建議；全聯營運長蔡篤昌則升任總經理，負責整體營運業務，期望透過彼此專業經驗與過去良好工作默契，持續帶領全聯走向下一個20年。

全聯門市達千店穩坐超市龍頭，去年業績創下新台幣1300億元新高，也在同年啟動數位轉型計畫，接連推出自有支付工具PX Pay與電商平台PX GO！，為接下來將啟動的「實體電商」打下良好基礎。

全聯表示，展望下一個20年，全聯於2020年宣布啟動「20+20」全面升級計畫，全聯將透過制度化、系統化、在地化，在零售業界建立標竿，並且落實「公益賣場」願景。（編輯：黃國倫）1090224

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