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全球股市狂跌後投資人逢低買進 亞股走勢分歧

最新更新：2020/02/25 20:03

（中央社香港25日綜合外電報導）投資人歷經前一天股市狂瀉後逢低買進，稍微緩和武漢肺炎可能演變成大流行並重創全球經濟的憂慮，亞洲股市今天走勢分歧。

法新社報導，上週末中國境外2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診與死亡案例激增。相關消息促使全球市場湧現避險潮，道瓊工業指數創下2年來最糟表現。

目前武漢肺炎已造成約2700人死亡、8萬人確診感染。世界衛生組織（WHO）指中國疫情已達「頂點」，但警告各國都應替「潛在大流行」做好準備。

摩根資產管理公司（JPMorgan Asset Management）亞太地區首席市場策略師許長泰（Tai Hui）表示：「由於中國境外2019年冠狀病毒疾病案例增加，投資人正在考量除中國成長趨緩、供應鏈中斷外，全球經濟將蒙受的潛在後果。」

「在全球新增感染病例數推動之下，近期內股市將維持波動。」

昨天休市的東京股市今天跟進全球拋售狂潮補跌，日經225指數終場下跌3.34%。雪梨與威靈頓股市各跌逾1%，上海股市下跌0.60%。雅加達與孟買股市也收黑。

南韓上週末武漢肺炎病例數大增，昨天股市大跌近4%，但首爾股市今日收盤漲幅達1.18%。香港股市終場上漲0.27%，新加坡股市上揚0.51%，台北與曼谷股市也收漲。

另一方面，歐洲股市今天開盤時也些微反彈，倫敦FTSE 100指數一度上揚0.5%。歐元區的法蘭克福DAX 30指數和巴黎CAC 40指數，也較昨天收盤漲0.6%。（譯者：楊昭彥/核稿：陳昱婷）1090225

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