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中國加速5G建置 散熱族群股價回神

最新更新：2020/02/26 11:02

（中央社記者韓婷婷台北26日電）大陸工廠陸續復工，官方宣示積極推動5G建置，中國聯通更提出提前一個季度完成全年建設目標，5G相關產業受到激勵，散熱族群人氣跟著增溫，早盤類股價量齊揚強勢表態。

散熱族群於去年12月率先拉回修正，歷經2個月左右的整理，今天全面反彈；泰碩為中興通訊5G基地台散熱模組供應商，今天強勢領漲，開高後快速攻上漲停價86.9元，雙鴻、超眾、力致、奇鋐等漲幅都在4%以上，動力-KY及建準漲幅也在1%上下，成為盤面新亮點。

武漢疫情持續延燒，外界擔心中國5G布建速度恐怕會趨緩，日前中國聯通宣布，上半年將完成全年10萬台基站，到第3季力拼完成25萬基地台建置計劃，較原定計劃提前1季完成全年建設目標，初步化解外界擔憂。

受到武漢肺炎疫情影響，散熱廠大陸廠區均受到影響，目前產能復工率普遍在30%至40%左右，後續持續拉升中，預計第2季營運將回到較正常狀況。

泰碩表示，部份大陸品牌手機散熱需求部份確實有受到一些影響，韓系品牌客戶的需求目前則還無法完全滿足，5G基地台的需求則不變，目前持續趕工中，主要還是受限於缺工問題，另外部份原料也吃緊。目前看來前2個月表現應該沒有想像中差，3月復工率是關鍵。

元大證券總經理黃維誠分析，疫情影響中國布建5G速度可能還是會減緩，不過5G是不能停的，需求不會不見只是遞延，預計第2季會見到顯著的回升，在產線陸續恢復秩序後，會加速推動量能湧現，相關類股將率先表現。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，大量復工後的疫情是否可控；以及工廠產能開出進度與市場需求是否有減弱狀況為後續觀察重點。受惠於市場資金寬鬆與包括5G等長線趨勢推動，若疫情未嚴重失控導致拖累景氣，台股長線仍有望維持多頭格局。（編輯：鄭雪文）1090226

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