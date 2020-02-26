台灣金聯標下44戶捷運共構宅 出租新成家年輕族

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）看好武漢肺炎疫情後、長期房市前景，台灣金聯今天以新台幣4億餘元標下44戶新北市三重菜寮捷運站共構宅，房型屬8至16坪小套房，規劃將出租給新成家的青年族群。

台北市政府捷運局今天公開標售位於新北市三重菜寮捷運站44戶全新共構宅，台灣金聯資產管理公司表示，看好下半年疫情結束後房市行情，鎖定低總價的捷運宅套房做為投資標的，乘機入市，以每坪約50萬元全部取得，略低於同棟成交行情，得標總價約4億多元。

台灣金聯說，規劃4月中旬交屋、進行簡潔裝潢後，對外出租，由於菜寮捷運共構宅屬於低總價、小面積物件，因此將以新成家青年朋友為主要出租對象；租金不會高於市場行情，也會參酌周遭北市府青年住宅房租價格。

台灣金聯公司代理董事長郭文進表示，本次公開標售的菜寮站捷運共構宅大多屬於1000萬元以下的低總價套房，社區具備優良的管理及豐富的公共設施，開車經中興橋10分鐘可進入台北車站及西門商圈，搭乘捷運僅需經過台北橋1站，10分鐘可進入台北市區。

郭文進指出，鄰近公車站也有20條路線往返大台北各區域，具備優異交通機能；此外，社區鄰近新北市立聯合醫院、中山藝術公園，居家就醫便利又具備休閒機能，而東南向高樓層更具備俯視淡水河的景觀優勢，生活機能良好，CP值高。（編輯：郭萍英）1090226