疫情衝擊美股大跌 星展：現階段市場已超賣

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）武漢肺炎全球蔓延，市場擔憂升溫，星展（UBS）認為，負面因素已充分反映在美股股價上，現階段市場可能已經超賣，為投資人帶來長期布局契機，待疫情過去，長期仍樂觀看待電商、醫療保健等題材表現。

星展集團今天發布最新星展投資總監觀點，隨上週韓國、義大利等成熟市場武漢肺炎確診案例增加，疫情擴及亞洲以外地區，市場擔憂升溫，全球金融市場開始正視疫情衝擊，使風險性資產面臨修正壓力。

星展集團指出，避險需求升溫，使美國10年期公債殖利率下滑至1.36%低點，根據經驗，這通常反映美國製造業活動未來可能下滑；估算當美國10年期公債殖利率降至1.4%以下水位時，美國ISM製造業指數可能相應降至47水準，美國名目GDP成長率則可能約為3.2%水準，低於目前市場預期的3.8%。

在美股方面，星展集團認為，假設今年美國名目GDP成長率為3.2%，推算企業盈餘成長率約為13.4%水準，表現低於目前市場預估的14.6%；此外，從本益比估算，標準普爾500指數的評價面並不貴，目前水準接近長期平均。

星展集團分析，疫情帶來的負面因素已充分反應在股價上，美股在近期大幅下跌後，市場可能已經超賣，如此推論主因在於，首先，美國經濟仍具一定廣度及深度，其次，目前看來，美股評價面已回到長期平均水準。

綜合以上，星展集團認為，美股受疫情影響產生修正，為投資人帶來布局長期結構性投資主題的契機；疫情的爆發為暫時性因素，不會影響長期結構性趨勢，對美國電子商務、醫療保健和千禧世代消費仍持樂觀的看法。（編輯：楊凱翔）1090302