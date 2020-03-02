奇力新晶片電阻補庫存延續到第2季 今年業績衝高

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）被動元件廠奇力新今年電感和晶片電阻產品供不應求，法人估第1季晶片電阻漲價確立，回補庫存題材延續到第2季，今年奇力新整體業績可望成長逾18%，創歷史新高可期。

本土法人指出，奇力新去年第4季財報不佳因素已經反映，主要晶片電阻產品今年第1季漲價態勢確立，回補庫存題材將延續到第2季。

法人表示，電感和晶片電阻持續供不應求，價格調漲，此外，低溫共燒陶瓷技術（LTCC）產品大幅擴產，奇力新今年營運成長力道可期。

在電感產品方面，法人指出，小型一體成型電感（Molding Choke）市場持續短缺，奇力新集團約80%電感產能布局越南廠，產能稼動率維持高檔，因應中國品牌手機在印度製造需求。

另外20%電感產能位於中國廣東東莞，主要以車用規格產品為主，因應國外客戶需求。

展望今年營運，法人預估，奇力新今年業績可望較去年成長18%以上，挑戰站上新台幣187億元，創歷史新高可期，今年每股純益目標8元到9元。

展望產能擴充，法人預估，今年奇力新將擴充電感產品月設備產能到9億顆，其中小型規格產品擴充1億顆，大型規格產品擴充2000萬顆。目前小型電感產品月設備產能約5億顆，其他電感產品月設備產能約2.8億顆。

展望今年第1季營運表現，法人表示淡季不淡，不過需觀察武漢肺炎疫情對終端客戶需求影響，單季集團業績可能較去年第4季小幅季減，力拚持平。（編輯：楊玫寧）1090302