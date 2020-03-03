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美股大漲逾千點 法人看連動效應支撐台股

最新更新：2020/03/03 08:13

（中央社記者潘羿菁台北3日電）美股揮別下跌陰霾一口氣大漲逾千點，預期台股在連動效應之下，法人認為，有望促進投資信心回籠，加上此次順利回測年線，將讓台股有撐，不過疫情警報尚未解除，形同上漲又有壓力，整體呈現震盪整理。

受惠於投資人預期各國央行將出手支撐受武漢肺炎疫情威脅的經濟，點燃股市旺盛買氣。道瓊指數開高，早盤短暫翻黑後一路拉升，終場飆漲1293.96點，漲幅5.09%，收在26703.32點。標準普爾500指數大漲136.01點，漲幅4.6%，收在3090.23點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲384.8點，漲幅4.49%，收在8952.16點。

台股本週一早盤大跌逾200點，最低點來到11049點，剛好來到年線支撐附近，盤中亞股急彈，激勵台股跌幅收斂，不過中場卻引發賣壓出籠，終場下跌121.71點，收在11170.46點，成交量約新台幣1996.57億元。

法人認為，週一K線呈現十字線，意味著市場處於停看聽階段，不過下壓已有支撐力道，加上美股大漲也能吸引信心回籠，只是無法確定此次回測年線，是否形成波段回檔支撐力道，依舊缺乏有效轉折訊號，恐怕現階段台股呈現下跌有撐、上漲有壓的震盪格局。（編輯：張均懋）1090303

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