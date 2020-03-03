60條口罩產線本週全數交機 3月中日產千萬片

（中央社記者吳柏緯台北3日電）口罩國家隊不眠不休投入產線建置，交機與安裝時間從半年大幅度縮減到1個月內。據了解，60台新口罩機已經完成48台，最後12台機器中，今天將有2台交機，剩下10台將在本週完成，預計3月中達到日產千萬片目標。

武漢肺炎來勢洶洶，民眾搶購口罩，政府除破天荒在第一時間限制口罩出口外，為增加口罩產能，經濟部也史無前例採購60台新機，產業界更陸續派了上百位專業人力，直接到產線製造商的工廠現地協助。

有了擁有技術的專家協助，加上團結一心，大幅度加速了口罩機的製造速度，原本需要耗時近半年的建造與交機程序，大幅縮短至1個月內。

經濟部官員指出，第一波的60台全新口罩產線由2家業者負責生產，分別負責40台與20台，而目前已經完成交機的共有48台，今天還有2台準備出廠。至於剩下10台將會在本週內交機完畢。

官員透露，其中一家口罩機生產廠商的廠房原本只有50多坪，為了盡速投入防疫工作、增加產能，因此另外承租近300坪的土地，進行口罩機生產，這樣的決心讓人非常動容。

根據經濟部日前公布的「口罩生產廠商利用本部附條件贈與機台生產口罩遴選」結果，60條新增產線將分配給國內15家口罩廠，協助投入生產。官員說明，最後12台機器陸續完成交機後，工具機的專家們也將陸續到這15家工廠巡視，確認機器運作情況，確保口罩生產情形順利，若有問題也可隨時現地調整。

官員指出，口罩新產線正陸續上線，安裝好到實際投入生產，約需要7到10天的時間，預計60台產線全數投入，3月中可以日產1000萬片。

至於日前行政院加碼新台幣9000萬元採購30條口罩產線，則預計3月中下旬陸續交機，並於4月上旬預計逐步投入生產。（編輯：林淑媛）1090303