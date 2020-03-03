泰碩業外進補 1月EPS年增近73%

（中央社記者韓婷婷台北3日電）散熱模組廠泰碩公告1月營收新台幣3.03億元，年減12.93%；不過在業外匯兌收益挹注下，稅前淨利4700萬元，年增104.35%；1月淨利3300萬元，每股盈餘（EPS）達0.38元，年增72.73%。

泰碩因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求公布財務數字，元月營收雖然受到農曆春節工作天數較少影響，年減12.93%，不過受到匯兌收益挹注，獲利逆勢成長逾7成。

受到武漢肺炎疫情影響，泰碩大陸蘇州、東莞及泗陽廠區均受到影響，目前持續恢復中，期望3月能拉升至7成的返工率。

泰碩手機及5G基地台散熱模組為近年主要成長動能，其中5G基地台主要市場為中國大陸，中興通訊是主力客戶，最新開發的AAU3.0熱導元件及箱體散熱產品預期在今年第2季量產出貨，可望推動今年整體營運表現。

泰碩表示，部份大陸品牌手機散熱需求確實有受到一些影響，韓系品牌客戶的需求目前則還無法完全滿足，5G基地台的需求則不變，目前持續趕工中，主要還是受限於缺工問題，另外，部份原料吃緊情況，期望在第2季回到較正常軌道。（編輯：楊凱翔）1090303