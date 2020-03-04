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王品危機入市 推火鍋吃到飽品牌

最新更新：2020/03/04 18:16

（中央社記者江明晏台北4日電）疫情擴散重創餐飲產業之際，王品危機入市，推出新品牌「和牛涮」，主打和牛火鍋吃到飽，瞄準每年規模近300億元的火鍋市場，初期月營收目標500萬元、5年將展10店。

正逢疫情期間，王品卻逆勢加碼，推出吃到飽的新品牌，春節前試營運期間受到市場青睞，上演排隊人龍景象，經過一個半月調校與優化，新品牌「和牛涮」今天正式開幕。

吃到飽餐廳在台灣行之有年，曾經因為健康意識抬頭略見式微，王品集團執行長李森斌觀察2020年台灣10大餐飲趨勢，他曾提到，消費者因對餐飲體驗的重視，吃到飽業態也隨之升級，有不少講求質感與飽足感兼具的餐廳，不論在食材等級、環境氛圍，全都大幅升級，而且主題強烈。

王品表示，集團累積多年在牛肉採購、蔬果供應鏈及廚藝研發優勢，切入每年規模近新台幣300億元的火鍋市場，鎖定消費者最能接受的客單價600元至700元，首店落腳台北東區，因疫情對餐飲業影響，初期月營收目標500萬元。

王品企業發展中心副總經理林超君表示，考量品牌業態，未來展店將以街邊店為主、單店座位設定為150至180席，目標5年展店10家。

王品近年以垂直或水平模式發展品牌，旗下已有青花驕、聚、石二鍋及12MINI等4個火鍋品牌。目前石二鍋共65家、客單價約200多元，12MINI共14家，客單價約150元，「聚」北海道昆布鍋共19家、客單價約400至500元，青花驕共4家，客單價約700至800元。（編輯：揚凱翔）1090304

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