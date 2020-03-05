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奇力新2月營收月減23.4% 首季業績拚持平

最新更新：2020/03/05 15:22

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）被動元件廠奇力新自結2月合併營收新台幣9.62億元，月減23.41%。法人估第1季晶片電阻漲價確立，回補庫存題材延續到第2季，估奇力新集團第1季業績力拚持平。

奇力新集團自結2月合併營收9.62億元，較1月12.56億元衰退23.41%，較去年同期9.97億元減少3.54%。累計今年前2月自結合併營收22.19億元，較去年同期24.25億元衰退8.52%。

其中包括奇力新、美磊和美桀三家電感公司，前2月累計營收年減3.7%。公司指出主要是武漢肺炎疫情的影響，客戶端出貨天數減少及未復工拉貨動能不足，其中位於重災區的客戶影響最嚴重。

奇力新表示，隨著中國政府逐步開放復工，各廠區產能稼動率提升，在作好萬全防疫準備及照顧員工健康的前提下，拉升產能因應客戶復工後的遞延需求。

另外旺詮前2月累計營收年減16%，同樣受疫情影響遞延出貨。延續年前電阻需求出貨緊張，加上同業產能復工緩慢，旺詮馬來西亞廠分散風險。為因應電阻市場供需狀況，旺詮已對大中華區電子代工服務（EMS）及經銷客戶調漲價格。

展望今年第1季營運表現，法人表示淡季不淡，不過需觀察武漢肺炎疫情對終端客戶需求影響，單季集團業績可能較去年第4季小幅季減，力拚持平。

展望今年營運，法人預估奇力新今年業績可望較去年成長18%以上，挑戰站上187億元，創歷史新高可期，今年每股純益目標8元到9元。

展望產能擴充，法人預估今年奇力新將擴充電感產品月設備產能到9億顆，其中小型規格產品擴充1億顆，大型規格產品擴充2000萬顆。目前小型電感產品月設備產能約5億顆，其他電感產品月設備產能約2.8億顆。（編輯：鄭雪文）1090305

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