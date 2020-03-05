餐飲業突圍疫情籠罩下的沉悶 搶外帶外送商機

（中央社記者江明晏台北5日電）武漢肺炎疫情波及餐飲業，多家餐飲品牌或飯店積極突圍，推出外送或外帶服務，有業者推出「點來速」服務，消費者可在LINE官方帳號中預約，餐點直接送上車外帶。

武漢肺炎疫情1月下旬在台出現，對於餐飲業的影響在2月逐漸顯現，餐飲業者積極推出外送或外帶服務，突圍自救。

瓦城泰統餐飲集團，繼2018年攜手Uber Eats，推出外送服務後，宣布推出「點來速」，提供在瓦城LINE官方帳號中預約點餐、付費並將餐點直接送上車的一站式外帶服務。

瓦城說明，「點來速」首波開放「瓦城」、「時時香」、「1010湘」指定門店，有助於挹注同店營收成長。

疫情期間，瓦城集團把關「服務、環境、食材」3環節，除既有加強同仁自主健康管理、定時手部酒精消毒、協助顧客入座前手部消毒等，食材來源及烹調更全程嚴格控管衛生、餐具全面高溫清潔並陸續導入防塵紙、餐具獨立包裝，以及外帶/外送餐點確實封口等安心措施，各店的每日清潔作業更高達到千次以上。

每年3至4月，正是國人前去日本賞櫻的最佳時節，受疫情影響延緩國外旅遊，乾杯集團旗下日式鍋物專賣店「黑毛屋本家」春季鍋，融合春櫻意象，期望衝刺來客率。

王品集團執行長李森斌表示，王品旗下火鍋品牌12mini固定有在外送，目前占30%的外送量，將針對14個至15個品牌規劃外送菜單，預計3月上線，客單價會提高。

寒舍酒店指出，大型宴會目前已有客人選擇延期、取消或減少桌數，面對消費者減少外食的情況，也推出外送、外帶的優惠活動。台北喜來登大飯店與外送平台合作，2月比薩屋義式料理外帶成長約10%至15%。（編輯：郭無患）1090305