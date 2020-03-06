騰輝-KY2月營收下滑 復工達9成

（中央社記者江明晏台北6日電）武漢肺炎疫情打亂景氣，銅箔基板（CCL）廠騰輝-KY 2月營收月減9.5%，騰輝指出復工情況已達90%以上，目前產線已全面正常生產，若疫情不再擴散，今年業績不看淡。

騰輝-KY公布2月營收新台幣4.02億元，月減9.5%，也比去年同期減少1.41%， 截至2月總營收8.45億元，較去年同期增加2.4%。

騰輝-KY指出，2月營收下滑主因是受到武漢肺炎疫情打亂景氣影響，進而影響全球需求，導致公司業績較1月下滑。

展望未來，騰輝-KY強調，公司復工情況已達90%以上，目前產線已全面正常生產，客戶短線回補訂單情形開始出現，只要疫情不再擴散，今年業績不會看淡。

騰輝-KY專注在軍工航太，國防醫療及工業與汽車散熱領域仍持續成長，近期研發出的高速高頻材料，目前已打入中興5G供應鏈，預計今年營收開始有貢獻。

騰輝-KY表示，散熱材料近期取得全球最大的汽車頭燈製造商日本小系認可，是第一家被核可的非日系供應商，已經開始小批量供貨，未來有機會放量。同時，騰輝-KY現階段更積極發展半導體測試材料的認證，目前已經在做最後階段測試，預計今年營運有機會突破。（編輯：黃國倫）1090306