疫情衝擊 麗豐2月營收腰斬

（中央社記者韓婷婷台北6日電）麗豐-KY受到武漢肺炎疫情影響，2月合併營收新台幣1.25億元，月減46.8%，年減56.6%，累計前2月營收3.6億元，年減50%，業績急凍腰斬。

麗豐表示，受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，旗下主營通路克麗緹娜加盟店、雅樸麗德醫美診所、RnD美甲美睫因實體通路消費氛圍減緩，衝擊營收表現。

麗豐-KY表示，面對疫情影響，已啟動各部門的各項應變機制，電商交易透過電子平台交易配合物流保持正常營運。

實體通路克麗緹娜美容連鎖加盟店、RnD美甲美睫持續積極加強輔導各項門店衛教SOP、引導客戶電商消費等，生產線也在第一時間取得當地政府核可並於2月11日開始恢復生產排程。截至2月底，約有4成的店家開始下單出貨，3月份開始出貨的店家也穩定增加中。

佐登-KY同樣受到疫情影響，2月營收1.57億元，月減27%，年減2.44%。

佐登-KY表示，面對疫情，佐登妮絲農曆年前即成立危機處理小組，開工後抗菌組合立即上線開賣，結合門市及電商聯手力抗疫情衝擊。2月營收僅較去年同期小幅下滑。累計前2月營收3.73億元，年減7.3%。

佐登-KY表示，截至目前為止大陸門市已經復工約100家門市，占大陸直營門市56%左右。（編輯：鄭雪文）1090306