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一週大事／武漢肺炎全球病例逾10萬 歐美疫情擴散
首頁 / 產經

疫情衝擊車市 日韓進口車恐面臨斷貨危機

最新更新：2020/03/07 21:02

（中央社記者韓婷婷台北7日電）武漢肺炎在全球蔓延，台灣車市面臨的不只是缺料供應鏈斷鏈問題，接下來進口車是否進一步受到波及卡關仍需進一步觀察，已有業者透露，日系及韓系車廠影響較大，已傳3月可能出現斷貨。

台灣2月車市整體銷售數字僅27350輛，比1月整整少了12067輛，業者表示，銷量反應會如此低迷，除了年前購車旺月已過外，推測與疫情降低民眾購車意願，或甚至影響零件配送與生產線流程有關。

不過，也有樂觀者認為，為避免群聚感染，將帶動購車需求增加，1月至2月小車市場逆勢成長，較去年同期成長4.3%。

隨著疫情變化，車商促銷也加入防疫贈品，像是Honda Taiwan最近推出「安全淨化專案活動」，即日起至3月底購買Honda全車系，即贈超淨化除菌系統，快速淨化車室空氣品質。

中華三菱推出多項購車優惠，並向抗疫醫護人員致敬推出專屬優惠。防疫期間，中華三菱領先業界推出「試乘到府服務」及「線上360度賞車服務」，中華三菱表示，服務運行至今，預約到府試乘有效補足來店客減少，整體試乘率提升10%。

KIA台灣總代理森那美起亞汽車則在3月特別推出「Carens完勝人生 限量晉升」專案，限量晉升，最高享價值15萬優惠。

上周才發表的全新改款LAND ROVER NEW DISCOVERY SPORT也推出5年原廠保養0負擔專案。（編輯：鄭雪文）1090307

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