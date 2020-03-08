盤中逐筆交易新制教戰 不可貿然市價下單

盤中逐筆交易新制2（中央社記者潘智義台北8日電）台股將在3月23日實施盤中逐筆交易新制，也新增「市價」下單機制。有法人建議散戶避開「市價」下單，也有專家認為，散戶可先用一張「市價」單試水溫。

台灣證券交易所表示，台股現制盤中交易採集合競價方式，並無「市價」下單機制，現行一般投資人口中的市價，其實就是下單買在漲停板、賣在跌停板的方式；不過，盤中逐筆交易新制下的「市價」，卻是貨真價實的市價。

逐筆交易市價單不同以往 要評估承受風險

對於盤中逐筆交易新制下的「市價」掛單，證交所提醒，為避免新制下投資人與現行漲停買進委託下單、跌停賣出委託下單混淆，且因市價有效單未能全部成交，剩餘市價委託將依規定隨時轉換，價格將隨著市場報價在當日漲跌幅範圍內任何價格成交，具有一定風險，請投資大眾謹慎使用。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，盤中逐筆交易讓交易更順暢，就算沒有電腦程式下單的散戶，只要盯盤盯緊一點，還是可以有機會照自己的意思成交。不過，因盤中成交速度較快，掛單還是要小心謹慎。

簡伯儀認為，盤中逐筆交易實施後，不建議市價買進或砍出股票，因為盤中股價跳動速度太快，宜掛一個自己接受的合理價位，「限價」買進或賣出。

他進一步解釋，盤中逐筆交易新制，在期貨市場已經領先實施，一般散戶投資人多以限價買賣，因為期貨市場的市價有時也可能是難以接受的價格，例如2018年2月6日的台指選擇權事件，投資人被強制平倉，當時台指選擇權的市價就是多數投資人慘賠的價格。

他說，實施盤中逐筆交易新制後，台股的市價當然不像台股期貨、台股選擇權市價波動那麼大，不必過於擔心，但畢竟新制實施後盤中下單快速成交，以「市價」下單仍有一定風險。

市價下單 以小量試單為原則

第一金投顧董事長陳奕光則有不同的建議，他認為新制實施後，散戶仍可選擇「市價」下單，但這只是先用一張「市價」單試水溫，假設連一張市價單都能馬上成交，代表買盤或賣盤十分熱絡。

陳奕光解釋，若以市價下單還有一種可能，就是盤中發現轉機股，例如某家上市公司將被國際知名大廠併購，此時以市價敲入買單，若能成交，理論上也遠比第2天才買到轉機股的成本為低。

盤前及收盤前撮合方式 新舊制均採集合競價

證交所指出，盤中逐筆交易新制就是盤中逐筆撮合，從以往的集合競價每5秒撮合一次，改為投資人下單隨到隨撮；除9時至下午1時25分的盤中時段採逐筆撮合外，台股9時開盤前下單仍在開盤時採集合競價成交，下午1時25分之後下單也採集合競價。

另外，上述盤中逐筆撮合時段可採「市價」下單，開盤前下單、下午1時25分之後下單，皆不可「市價」下單。（編輯：張良知）1090308