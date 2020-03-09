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春節影響基期 國產2月營收大增近6成

最新更新：2020/03/09 10:42

（中央社記者潘羿菁台北9日電）混凝土大廠國產今早公告2月營收為新台幣11.73億元，年增58.04%，主要是去年、今年春節月份不同，在基期影響下，帶動年增率逼近6成，累計今年前2月營收為25.3億元，年減2.6%。

不過國產強調，去年10月起不再認列福建水泥廠營收，若將去年1、2月剔除福建水泥廠貢獻，在基期相同之下比較，今年前2月營收由衰退轉為年成長10%。

國產董事長徐蘭英於去年集團尾牙時表示，展望今年度，看好三大動能包括台商回流帶動科技廠擴建增溫，重大公共工程案以及重大指標案件等，帶動業績暢旺，「今年是可以被期待」。

國產進一步分析，近期廠辦案量相當活躍，例如位於台南的科技廠擴建案，帶動國產台南廠出貨大幅增加，也讓廠辦案占營收比重從10%提升至突破20%，反映在今年前2月營收年增10%。

展望後續，除了廠辦案持續推進出貨，今年也相當看好公辦都更與危老都更兩大案源，有望支撐國產營運偏樂觀；此外，國產布局新建材，新成立的轉投資國宇建材，主要生產輕質隔間磚，位於嘉義廠擬於今年第1季末量產，年產能為20萬立方公尺，將成為國產新動能。

至於在資產題材的國產南港企業總部暨周邊開發都更案，已經於去年9月獲得台北市政府核定後，預計最快今年底有望取得建照，若以工程期3年推算，估計最快在2023年底、2024年初完工。（編輯：林興盟）1090309

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