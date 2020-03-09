更多編輯台推薦新聞：
英國記者見證台灣防疫確實 憂心返國不安全
國際

英國記者見證台灣防疫確實 憂心返國不安全

音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心
生活

音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心

超級月亮連3個月登場 10日凌晨抬頭可見
生活

超級月亮連3個月登場 10日凌晨抬頭可見

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場
娛樂

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

廣豐拚轉型 擬出售購物中心底標45億元

最新更新：2020/03/09 15:42

（中央社記者潘羿菁台北9日電）受到電商衝擊實體零售業的影響，廣豐今天公告將採取廣豐新天地購物中心售後回租，底標價格估逾新台幣45億元，另外董事長邱文達指出，看準醫學商機，廣豐二期將改設醫療產業。

廣豐今天舉行重大訊息說明會，由會計副理陳素靜說明訊息內容，為求營運轉型、活化資產並充實長期轉型營運資金，廣豐今天董事會決議出售廣豐新天地購物中心，並透過公開標售方式徵求買受人，一旦處分廣豐新天地購物中心後，後續仍會回租購物中心，不過董事會相關決議仍須經由股東會同意才能執行。

邱文達表示，近年實體零售業面臨電商業衝擊，加上近期武漢肺炎疫情更是讓實體零售業績雪上加霜，公司為求轉型，廣豐二期計畫不再朝著商場物件開發，而是看準台灣老齡化社會所衍生的醫學商機，將借重胞弟邱文祥的醫學背景，聘請他籌組專業顧問團隊，進行醫療產業市場與法令可行性評估。

邱文達指出，桃園八德位於人口持續流入的區域，周圍有人口數支撐，是廣豐可以持續在地經營的重要原因之一，因此才會決定出售資產，做為未來轉型的支撐力道。

不過他強調，廣豐不是要實際跨入經營醫療產業，而是希望找到醫學背景的診所團隊合作，將廣豐二期規劃成適合綜合診所使用的場域。

廣豐規劃於5月27日舉行股東會，討論出售資產案，一旦順利通過出售案，最快有望於下半年公開標售購物中心。（編輯：楊凱翔）1090309

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報