廣豐拚轉型 擬出售購物中心底標45億元

（中央社記者潘羿菁台北9日電）受到電商衝擊實體零售業的影響，廣豐今天公告將採取廣豐新天地購物中心售後回租，底標價格估逾新台幣45億元，另外董事長邱文達指出，看準醫學商機，廣豐二期將改設醫療產業。

廣豐今天舉行重大訊息說明會，由會計副理陳素靜說明訊息內容，為求營運轉型、活化資產並充實長期轉型營運資金，廣豐今天董事會決議出售廣豐新天地購物中心，並透過公開標售方式徵求買受人，一旦處分廣豐新天地購物中心後，後續仍會回租購物中心，不過董事會相關決議仍須經由股東會同意才能執行。

邱文達表示，近年實體零售業面臨電商業衝擊，加上近期武漢肺炎疫情更是讓實體零售業績雪上加霜，公司為求轉型，廣豐二期計畫不再朝著商場物件開發，而是看準台灣老齡化社會所衍生的醫學商機，將借重胞弟邱文祥的醫學背景，聘請他籌組專業顧問團隊，進行醫療產業市場與法令可行性評估。

邱文達指出，桃園八德位於人口持續流入的區域，周圍有人口數支撐，是廣豐可以持續在地經營的重要原因之一，因此才會決定出售資產，做為未來轉型的支撐力道。

不過他強調，廣豐不是要實際跨入經營醫療產業，而是希望找到醫學背景的診所團隊合作，將廣豐二期規劃成適合綜合診所使用的場域。

廣豐規劃於5月27日舉行股東會，討論出售資產案，一旦順利通過出售案，最快有望於下半年公開標售購物中心。（編輯：楊凱翔）1090309