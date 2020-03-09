台塑化擬配息2.9元 現金殖利率約3.5%

（中央社記者潘羿菁台北9日電）台塑化今天舉行董事會通過股利分配案，預計發放現金股利2.9元，為2014年決議發放0.85元以來新低，派發率約75.1%，若按照今天收盤價換算，現金殖利率約為3.5%。

去年台塑化面臨兩大衝擊，第一、美中貿易戰，儘管美中雙方簽署第一階段協議，但是2000億美元關稅尚未取消，對於市場壓力仍存在；第二、中國與美國的油品、化學品新增產能持續，例如，中國在2019年至2024年將新增1800萬噸乙烯、美國則是950萬噸，勢必會讓乙烯行情受到擠壓，此外，中國去年大量外銷汽、柴油。

台塑化去年度繳出每股稅後純益3.86元數字，創2014年新低，由於去年賺的少，連帶影響今年配息，今天董事會通過擬發放現金股利2.9元，同樣為2014年來最低紀錄，預計總發放金額為新台幣276.25億元。

儘管前景保守，不過台塑化布局美國腳步持續推進，美國路易斯安那州石化工廠，即將進入較高資本支出階段，今天董事會通過子公司FG LA LLC增資4300萬美元，台塑化將按照原持股57%加碼投資2451萬美元，至於台化也會原有持股30%比例，同步增加投資1290萬美元。

展望後續，去年台塑化暮年會時，董事長陳寶郎認為，由於去年兩大衝擊尚未解除，今年度營運依舊保守；如今，由於武漢肺炎疫情衝擊中國原油需求，點燃沙烏地阿拉伯引發原油價格戰，原油恐陷入空頭市場，市場認為，勢必讓台塑化今年營運再添陰霾。（編輯：鄭雪文）1090309