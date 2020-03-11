美股大漲逾千點 法人：台股基本面有撐

（中央社記者吳家豪台北11日電）投資人寄望各國推出振興政策，避免全球經濟陷入衰退，美股道瓊工業指數收高大漲1167點；法人認為，台股具股市回復力的優勢，且台商回流及轉單效應也有助於台股基本面。

美國總統川普拋出減稅構想後，投資人更加企盼政府振興受武漢肺炎威脅的經濟，激勵道瓊工業指數大漲1167.14點或4.89%，以25018.16點作收；標準普爾指數大漲135.67點或4.94%，收在2882.23點；科技股那斯達克指數大漲393.58點或4.95%，收8344.25點。

台股10日早盤續跌逾百點，但國安基金信心喊話奏效，指數盤中翻紅，台積電、大立光等權值股走揚，終場收復11000關卡，上漲25.9點，收在11003.54點，漲幅0.24%，成交值新台幣2050.73億元。自營商買超7.47億元，投信賣超1.97億元，外資及陸資賣超84.68億元；三大法人合計賣超79.18億元。

晶圓代工廠台積電2月營收跌破1000億元大關，滑落至933.94億元，月減9.9%，仍較去年同期增加53.4%，並創歷年同期新高。

餐飲股與飯店股2月營收普遍臉綠，主要受到去年過年落在2月基期較高，加上疫情衝擊兩大利空夾擊，在中國布局較深的王品、雅茗-KY等受波及較大。王品2月自結營收7.9億元，年減46.81%；雅茗-KY 2月營收0.35億元，年減74.9%。

元大投信董事長劉宗聖表示，此次武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情的發展所引發的投資信心不足屬於純粹的風險事件，並非金融資產泡沫危機所造成的下跌。觀察過去台股逢大幅修正時，回復力道強勁又快速，顯示風險事件淡化後台股有強力支撐，其中最重要因素在於權值股兼具高成長與穩定配息的特性，加上台灣政經環境穩定。

劉宗聖指出，台灣已盡力將疫情對國內經濟可能的衝擊降至最低，相較於各國，台股具股市回復力優勢，且台商回流及轉單效應也有助於台股基本面。（編輯：趙蔚蘭）1090311