臻鼎-KY入主先豐 股價兩樣情

臻鼎-KY董事長沈慶芳說，臻鼎是要打世界盃，以成為PCB界的台積電為目標。中央社記者江明晏攝 109年3月11日

（中央社記者江明晏台北11日電）全球PCB龍頭臻鼎-KY宣布入主先豐，雙方合作互補將發揮產品、產能、資源3大優勢，但股價反映卻是兩樣情，市場看好臻鼎-KY市占擴增今天觸漲停，而先豐面臨下櫃命運，一度跌停。

全球PCB龍頭臻鼎-KY與PCB大廠先豐10日宣布，雙方董事會決議通過以股份轉換方式，由臻鼎-KY發行新股，取得先豐100%股權，換股比例暫訂為臻鼎普通股每0.2股換發先豐普通股1股，先豐換股溢價率約4至8%，暫訂11月11日為股份轉換基準日，先豐將終止上櫃。

然而，市場對先豐溢價率顯然不買單，加上先豐後續將面臨下櫃命運，今天股價開盤重挫觸及跌停板23.35元，隨後維持超過8%的跌幅。而臻鼎-KY股價則上演慶祝行情，早盤一度飆上漲停板123元，隨後維持5至6%的漲幅。

臻鼎董事長沈慶芳說，臻鼎是要打世界盃，以成為PCB界的台積電為目標，此次併購案只是臻鼎擴大版圖的第一步，未來看到好的投資標的，不排除會持續購買。

他進一步指出，雙方合作可達到產品、產能、資源互補3大優勢。市場分析，先豐專攻基地台、汽車雷達板的少量多樣布局，臻鼎則是資通訊應用與大量生產為主；臻鼎產能多在中國大陸，先豐既有產能則全數位於台灣桃園觀音一帶，有助臻鼎-KY分散產能集中中國的風險，而先豐也能在臻鼎的自動化技術助陣下，擴大產能。（編輯：林興盟）1090311