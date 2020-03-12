寶佳集團持股東元比重升至16.9% 續為第一大股東

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）東元公告寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資三位聯合申報人，到11日對東元持股比重提升到16.9%。市場人士表示，寶佳集團續成為東元第一大股東。

東元11日公告寶佳資產管理持股比重，從上一次公告的9.64%調整到10.4%，持股總數約2億455萬1000股；嘉源投資持股增加到1億2719萬4000股，持股比重從上一次公告的5.81%增加到6.46 %；另外源通投資持股維持在80萬股，持股比重0.04%。

東元指出三位聯合申報人從2月11日到3月11日止，經由集中市場交易買進方式取得2768萬8000股，合計持有東元3億3254萬5000股，持股比重提升到16.9%。東元目前已發行股份總額19億6769萬2886股。市場人士指出，寶佳集團持續是東元第一大股東。

根據公告，寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資從去年2月26日起陸續從交易市場取得東元股權。

對於寶佳集團持股東元持續增加，東元集團會長黃茂雄先前指出，大家都是好朋友，東元集團務正業，不會想東想西，任何投資人都歡迎。

東元股價今天走弱，盤中來到24.85元，下跌2.55%，成交量6461張。（編輯：黃國倫）1090312