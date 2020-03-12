房市佛系賣屋等回籠 調研：業者想得太樂觀

（中央社記者潘羿菁台北12日電）住展雜誌發布北台灣新建案住展風向球，2月總分28.9分，較上月減少0.8分，亮出景氣谷底藍燈，目前業者採取不廣告不促銷「佛系賣房」，明顯想守住售價等待疫情結束，住展示警，業者想得太樂觀。

在風向球六大觀察指標中，僅有「來客組數」一項下跌，其餘指標包括「預售屋供給」與「成屋供給」、「廣告批數」、「議價率」與「成交組數」5項分數均與1月持平，凸顯目前業者此刻採取消極態度，不積極推案，也不大肆廣告以及促銷，即便上門看屋的民眾，議價空間相當有限，宛如「佛系賣屋」。

住展雜誌研發長何世昌分析，業者之所以佛系賣屋，是認為這波武漢肺炎疫情就類似當時的SARS，只是短暫影響市場信心，隨著疫情逐漸受到控制，買氣終將回籠，無需太擔心基本面問題。

不過何世昌認為，目前疫情衝擊對經濟影響正在發酵，舉凡觀光業、航空業與餐飲業等，早已感受負面壓力，甚至勞動部日前公布產業減班休息家數一週增加一倍，若疫情短期內沒有回穩，擔心實施減班休息的廠家走到裁員，是遲早問題。

目前支撐買房的基本面來自於首購族，何世昌說，當台灣勞動市場條件逐漸轉差，首購族勢必觀望，因此認為代銷、建商想得太樂觀。

至於北台灣各縣市房市受疫情影響程度不一，受衝擊最大的是台北市，各行政區建案2月單週平均來人組數多已跌至個位數，比前一波房市低點2016年人氣還低。

何世昌分析，台北市購屋動機為投資性質的比重較高，當市場議價空間不高時，投資客當然可以等待，不急於出手；反觀在桃園龜山A7重劃區，依舊活絡，甚至有單週來人組數破百的紀錄，不僅是因為首購族看屋熱度仍高，同時，總價相對親民也有關。（編輯：張均懋）1090312