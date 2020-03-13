疫情衝擊房市329檔期 推案量跌近2成

（中央社記者吳家豪台北13日電）武漢肺炎疫情擴散，為房市投下不確定因素，根據數字科技旗下591新建案統計，今年開春後房市最重要的329檔期全台推案量約新台幣4700億元，較去年同期衰退近2成。

591新建案觀察，各縣市推案量能跟武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情息息相關，確診病例較多的北部推案量均下滑，疫情相對不嚴重的中南部案量反倒維持成長，其中台南受惠區域造鎮案加持，整體案量翻漲2倍，成為今年329檔期的黑馬地區。

591新建案分析，今年329檔期受到疫情「黑天鵝」影響，各縣市反應大不同，台北市整體推案量年減4%，集中在信義區精華地段。去年329推案破1000億元的新北市今年卻是疫情重災區，案量下滑44%，主要因為疫情爆發以來，案場來客減少，影響建商代銷此時進場信心，329檔期就有許多重劃區指標案決定延後進場。

591新建案也發現，台中是六都之中案量唯一突破1000億元的地區，329檔期案量年增8%，似乎不受疫情影響，推案熱區除了集中在今年底即將通車的捷運綠線沿線及北屯機捷特區，豪宅產品也不畏疫情勇敢進場。

台南市329檔期整體案量成長超過2倍，591新建案認為，主要因為南部確診病例較少，市場相對穩定，看屋人潮未受影響，建商推案信心足夠，329檔期不少300戶以上量體個案進場。（編輯：郭萍英）1090313