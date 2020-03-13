經濟部攜手協會紓困 共享經濟國家隊有望成軍

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）共享經濟協會指出，願積極配合政府，協助餐飲業者利用平台增加業務、擴增服務範圍，若其他業別有需求，協會也將積極配合，共同走過疫情衝擊，共享經濟國家隊有望成軍。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，也衝擊內需市場。根據經濟部日前調查，零售、餐飲2月營業額恐將減少新台幣125億元及61億元。不過，由於民眾消費習慣改變，外送平台在這波疫情中意外支撐餐飲業業績，甚至連百貨業者也與外送平台合作。

為了協助餐飲業者走過難關，經濟部商業司初步編列新台幣經費1.6億元，每家補助1.5萬元，鼓勵商家多利用外送平台，降低疫情衝擊業績，詳細規則尚未拍板；台灣協作暨共享經濟協會說明，疫情非常時期，協會將著重於如何利用平台增加業務、擴增服務範圍，同時協助餐飲業者透過平台行銷、增加曝光率，度過疫情衝擊。

商業司今天與台灣協作暨共享經濟協會開會討論相關細節，協會說，願意和政府合作，協助需要紓困的業者度過難關，甚至可以比照口罩國家隊，成立「共享經濟國家隊」。

台灣協作暨共享經濟協會表示，今天主要探討構想與合作模式，預計下週與會員討論，並收集各方意見。待經濟部相關執行要點拍板後，協會將與旗下會員溝通凝聚共識。

另外，疫情衝擊層面不僅止於餐飲業，協會旗下會員還包含許多旅宿業、交通業，若其他業別也需要幫忙，協會會積極配合政府紓困。

台灣協作暨共享經濟協會旗下會員有Uber、Uber Eats、foodpanda、Deliveroo（戶戶送）、GoGoVan、Airbnb與Lalamove等業者。（編輯：林孟汝）1090313